Медики опровергли миф о пользе алкоголя в малых количествах

Американские ученые выяснили, что ежедневное употребление даже небольших порций алкоголя отрицательно влияет на здоровье: оно может привести к проблемам с сердечным ритмом.

В отчете Американской кардиологической ассоциации говорится, что ежедневное употребление алкоголя в течение продолжительного периода связано с риском развития развития фибрилляции предсердий.

«Мы были несколько удивлены, что даже небольшое количество алкоголя влияет на увеличение размеров левого предсердия и может стать причиной последующей фибрилляции предсердий», — говорит Грегори Маркус, ведущий автор исследования, доктор медицинских наук из Калифорнийского университета.

Медики изучили данные 5220 человек, участвующих в национальном исследовательском проекте в США. Добровольцам в течение шести лет делали электрокардиограммы (ЭКГ). Выяснилось, что хроническое потребление алкоголя было связано с более высоким риском развития фибрилляции предсердий, передает vokrugsveta.ru.

Употребление 10 граммов в алкоголя в день увеличивало риск развития фибрилляции на 5 процентов. Каждые дополнительные 10 граммов алкоголя в день приводили к расширению левого предсердия в среднем на 0,16 миллиметра. Также была выявлена связь между приемом алкоголя и риском развития мерцательной аритмии.

Ученые отмечают, что эти данные ставят под сомнение популярный потребительский тезис о том, что бокал вина полезен для сердца. Тем не менее медики пока не могут с абсолютной уверенностью утверждать, что именно алкоголь виновен в развитии фибрилляции предсердий. Ее могут спровоцировать такие факторы, как курение, диабет или гипертония. Ученые рассчитывают в будущем расширить знания по этому вопросу.

По словам членов Американской ассоциации сердца, употребляющим алкоголь людям лучше снизить количество спиртного и поберечь себя.