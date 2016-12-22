В Кишиневе открыли Почетное консульство Македонии

Генеральный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Анатол Вангели и заместитель министра иностранных дел Македонии Илия Исайловски открыли сегодня в торжественной обстановке Почетное консульство Македонии в нашей стране.

В мероприятии также приняли участие посол Македонии в Молдове с резиденцией в Бухаресте Панде Лазаревски, почетные консулы иностранных государств в нашей стране, представители бизнеса и Торгово-промышленной палаты Молдовы, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Бюро по СМИ и связям с общественностью МИДЕИ.

Анатол Вангели подчеркнул, что открытие Почетного консульства будет способствовать активизации торгово-экономических отношений, укреплению межкультурных контактов и развитию сотрудничества между Молдовой и Македонией в различных областях.

Почетный консул Еуджениу Христев выразил признательность за оказанное властями обеих стран доверие и отметил готовность активизировать молдавско-македонские отношения в различных областях.