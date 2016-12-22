В Молдове пока не зарегистрировано случаев кори

В Молдове пока не зарегистрировано случаев кори. Врачи настаивают, что предпосылок для появления болезни в нашей стране также нет. Попасть сюда она может лишь с приезжими, в том числе из Румынии, где объявили эпидемиологическую тревогу в связи со стремительным распространением вируса.

По данным Национального центра общественного здоровья, за последние десять лет среди граждан Молдовы зарегистрировано всего 80 случаев заболевания корью. И все произошли за рубежом: в России или Румынии. Последние два - в 2014 году.

"У этой инфекции вероятность передачи - 100 процентов. Заболеть может каждый, кто контактировал с зараженным человеком, если он не был привит", - пояснил завотделом НЦОЗ Анатолий Мельник.

Уровень вакцинации в Молдове составляет 85%. Поэтому вероятность заболевания корью исключать полностью нельзя.

В Румынии - эпидемия кори. Как сообщает Минздрав соседней страны, число больных постоянно растет. С начала этого года в 23-ех уездах зарегистрировано 675 случаев. От кори уже скончались трое детей.