Представлен прибор, создающий "пузырь тишины"

Если вы живете в большом городе, а тем более если у вас есть шумные соседи, то вам наверняка не хватает тишины. Стартап из Калифорнии разработал устройство, которое, как заявляется, поможет решить эту проблему.

Гаджет называется Muzo. Это небольшое устройство, которое должно создавать пузырь тишины вокруг владельца, передает moya-planeta.ru. Когда вы наклеиваете прибор, например, на окно, оно посылает вибрации на плоскую поверхность, используя его подобно мембране большого динамика, и создает звуковое поле, блокирующее шум.

Как утверждают разработчики, это позволит улучшить ваш сон, поскольку никакие посторонние звуки не будут достигать ваших ушей, и даже, с другой стороны, помешает посторонним случайно подслушать ваш приватный разговор.

Разработчики хотели собрать на Kickstarter $100 000, но уже получили более $430 000. Сейчас проект отправился на Indiegogo для приема предзаказов, сумма сборов почти достигла $1 млн. Ожидается, что цена устройства составит $119.