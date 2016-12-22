Британец, проживший три дня в швейцарских Альпах в роли козла, получил Шнобелевскую премию 2016 года в области биологии.
Том Туэйтс надевал специальные протезы, чтобы передвигаться в горах так, как это делают парнокопытные. Первоначальная идея британца состояла в том, что таким образом можно бороться со стрессом современной цивилизации.
Примерно год он изучал вопрос в деталях, а затем обратился к специалисту по протезам, доктору Глину Хиту из университета Салфорда, с просьбой изготовить для него козлиные ноги.
Пасшемуся на альпийских лугах среди коз Туэйтсу даже удалось наладить дружеские отношения с одним из местных козлов. Однажды, по словам человека-козла, он чудом избежал крупной стычки с другими самцами, пишет ВВС.
"Ну, знаете, я просто ходил себе, жевал траву. Поднял голову - и вдруг вижу, что все остальные прекратили жевать, а вокруг меня нарастает какое-то напряжение, которого я раньше не замечал. Тут один или два козла с рогами наперевес начали сновать вокруг, явно намереваясь меня забодать. Я думал, что драки с ними мне не избежать", - рассказал Том Туэйтс в интервью Би-би-си.
Свою премию Туэйтс разделил с другим британцем, Чарльзом Фостером, который пытался вжиться в роль барсука, выдры, лисицы и оленя.
Перевоплощаясь в барсука, Фостер ел червяков, копал норки на холме и пытался находить грызунов, ориентируясь лишь на собственное обоняние.
Будучи в роли городской лисы, исследователь рылся в мусорных баках и спал в садах.
Нобели и Шнобели
Ежегодная, 26-я по счету церемония вручения Шнобелевских премий (Ig Nobel) состоялась в Гарвардском университете в театре Сандерса. Премия вручается за курьезные, зачастую не имеющие очевидного практического применения исследования и открытия. По замыслу организаторов, она должна выявлять достижения в науке, "которые сначала вызывают улыбку, но затем заставляют задуматься".
В этом году Шнобели в Бостоне вручали вполне реальные нобелевские лауреаты - химик Дадли Хершбах, экономист Эрик Маскин, биохимик Ричард Робертс и врач Рой Глаубер.
Так выглядит награда, врученная каждому лауреату Шнобеля-2016
Немецкая автомобильная компания Volkswagen была удостоена Шнобелевской премии в области химии за изобретенный хитроумный способ обманывать тесты на содержание в выхлопных газах окиси азота.
Премию в области размножения дали египетскому урологу Ахмеду Шафику, который надевал на самцов крыс трусы, сделанные полностью из полиэстера, полиэстера пополам с хлопком, чистого хлопка и чистой шерсти. Таким образом доктор Шафик изучал влияние различных материалов на сексуальную жизнь грызунов.
Выяснилось, что крысы, носившие трусы из чистого полиэстера, демонстрировали значительно более низкую сексуальную активность, нежели их сородичи в трусах из хлопка или шерсти.
Премию в области экономики получил Марк Авис, профессор из Новой Зеландии, изучавший вместе с коллегами, какими человеческими качествами люди наделяют различные минералы и горные породы.
В раздел экономики эта работа попала за то, что исследование "характера камней" бросает вызов принятой научной теории о том, что люди обычно наделяют некими человеческими качествами известные им рыночные бренды.
Приз в области физики достался группе ученых из Университета Южного Уэльса, обнаруживших, что слепни кусают белых лошадей реже других, а также выяснивших, почему стрекозы так любят черные надгробные плиты.
Удивительное открытие сделали немецкие неврологи под руководством Кристофа Хелмхена: они выяснили, что, если у вас чешется что-то с левой стороны, можно унять зуд, подойдя к зеркалу и почесав то же место с правой стороны (и наоборот). За это им вручили Шнобеля по медицине.
Эвелин Дэби из Бельгии была удостоена премии в области психологии: она спросила у тысячи лгунов, насколько часто они лгут, а затем объяснила, можно ли им верить.
Шнобелевскую премию Мира получил докторант Университета Ватерлоо в Канаде Гордон Пенникук и его коллеги, написавшие научный труд под названием "О восприятии и распознавании псевдоглубокомысленной чуши".
Шнобеля по литературе удостоился шведский энтомолог Фредрик Шёберг за свою трехтомную биографическую работу, описывающую удовольствие от коллекционирования мертвых и еще живых мух.
И, наконец, премию в области восприятия разделили японские ученые Ацуки Хигасияма и Кохей Адати, исследовавшие, действительно ли мы видим вещи по-другому, если нагнуться и посмотреть на них в просвет между ногами.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неудачный день для секса. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для деловых начинаний. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул