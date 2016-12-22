Человек-козел, трусы для крыс, честные лжецы и другие лауреаты Шнобеля

Британец, проживший три дня в швейцарских Альпах в роли козла, получил Шнобелевскую премию 2016 года в области биологии.

Том Туэйтс надевал специальные протезы, чтобы передвигаться в горах так, как это делают парнокопытные. Первоначальная идея британца состояла в том, что таким образом можно бороться со стрессом современной цивилизации.

Примерно год он изучал вопрос в деталях, а затем обратился к специалисту по протезам, доктору Глину Хиту из университета Салфорда, с просьбой изготовить для него козлиные ноги.

Пасшемуся на альпийских лугах среди коз Туэйтсу даже удалось наладить дружеские отношения с одним из местных козлов. Однажды, по словам человека-козла, он чудом избежал крупной стычки с другими самцами, пишет ВВС.

"Ну, знаете, я просто ходил себе, жевал траву. Поднял голову - и вдруг вижу, что все остальные прекратили жевать, а вокруг меня нарастает какое-то напряжение, которого я раньше не замечал. Тут один или два козла с рогами наперевес начали сновать вокруг, явно намереваясь меня забодать. Я думал, что драки с ними мне не избежать", - рассказал Том Туэйтс в интервью Би-би-си.

Свою премию Туэйтс разделил с другим британцем, Чарльзом Фостером, который пытался вжиться в роль барсука, выдры, лисицы и оленя.

Перевоплощаясь в барсука, Фостер ел червяков, копал норки на холме и пытался находить грызунов, ориентируясь лишь на собственное обоняние.

Будучи в роли городской лисы, исследователь рылся в мусорных баках и спал в садах.

Нобели и Шнобели

Ежегодная, 26-я по счету церемония вручения Шнобелевских премий (Ig Nobel) состоялась в Гарвардском университете в театре Сандерса. Премия вручается за курьезные, зачастую не имеющие очевидного практического применения исследования и открытия. По замыслу организаторов, она должна выявлять достижения в науке, "которые сначала вызывают улыбку, но затем заставляют задуматься".

В этом году Шнобели в Бостоне вручали вполне реальные нобелевские лауреаты - химик Дадли Хершбах, экономист Эрик Маскин, биохимик Ричард Робертс и врач Рой Глаубер.

Так выглядит награда, врученная каждому лауреату Шнобеля-2016

Немецкая автомобильная компания Volkswagen была удостоена Шнобелевской премии в области химии за изобретенный хитроумный способ обманывать тесты на содержание в выхлопных газах окиси азота.

Премию в области размножения дали египетскому урологу Ахмеду Шафику, который надевал на самцов крыс трусы, сделанные полностью из полиэстера, полиэстера пополам с хлопком, чистого хлопка и чистой шерсти. Таким образом доктор Шафик изучал влияние различных материалов на сексуальную жизнь грызунов.

Выяснилось, что крысы, носившие трусы из чистого полиэстера, демонстрировали значительно более низкую сексуальную активность, нежели их сородичи в трусах из хлопка или шерсти.

Премию в области экономики получил Марк Авис, профессор из Новой Зеландии, изучавший вместе с коллегами, какими человеческими качествами люди наделяют различные минералы и горные породы.

В раздел экономики эта работа попала за то, что исследование "характера камней" бросает вызов принятой научной теории о том, что люди обычно наделяют некими человеческими качествами известные им рыночные бренды.

Приз в области физики достался группе ученых из Университета Южного Уэльса, обнаруживших, что слепни кусают белых лошадей реже других, а также выяснивших, почему стрекозы так любят черные надгробные плиты.

Удивительное открытие сделали немецкие неврологи под руководством Кристофа Хелмхена: они выяснили, что, если у вас чешется что-то с левой стороны, можно унять зуд, подойдя к зеркалу и почесав то же место с правой стороны (и наоборот). За это им вручили Шнобеля по медицине.

Эвелин Дэби из Бельгии была удостоена премии в области психологии: она спросила у тысячи лгунов, насколько часто они лгут, а затем объяснила, можно ли им верить.

Шнобелевскую премию Мира получил докторант Университета Ватерлоо в Канаде Гордон Пенникук и его коллеги, написавшие научный труд под названием "О восприятии и распознавании псевдоглубокомысленной чуши".

Шнобеля по литературе удостоился шведский энтомолог Фредрик Шёберг за свою трехтомную биографическую работу, описывающую удовольствие от коллекционирования мертвых и еще живых мух.

И, наконец, премию в области восприятия разделили японские ученые Ацуки Хигасияма и Кохей Адати, исследовавшие, действительно ли мы видим вещи по-другому, если нагнуться и посмотреть на них в просвет между ногами.