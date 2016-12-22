Старейшая мумия, найденная в Европе, "заговорила". ВИДЕО

В 1991 году туристы случайно обнаружили в горах Тироля мумию, получившую впоследствии имя Эци. Ее изучение продолжается до сих пор. Недавно был реконструирован голос древнего человека.

Вмерзшая в лед мумия находилась на спорной территории в Тирольских Альпах: в горной местности проводить четкие границы между странами довольно сложно. По результатам новых измерений было установлено, что останки Эци были обнаружены на итальянской земле в 90 метрах от границы с Австрией. Тем не менее в науке за мумией официально закрепилось "австрийское" имя, а итальянцы продолжают называть ее Симилаунскии, или Тирольским ледяным человеком, сообщает nat-geo.ru.

Возраст Эци, определенный радиоуглеродным методом, составляет примерно 5300 лет, и это старейшая мумия человека, обнаруженная к настоящему времени в Европе. «Первооткрыватели» попытались достать ее самостоятельно, в результате чего причинили некоторые повреждения, но в целом останки сохранились очень хорошо: лед, покрывший тело сразу после смерти, приостановил процесс разложения, а "черные копатели" смогли вовремя остановиться.

На момент смерти рост Эци составлял приблизительно 165 см, вес — 50 кг, возраст — 45−46 лет. На его теле было свыше 60 татуировок, он страдал артритом и имел предрасположенность к атеросклерозу. Ученые не только реконструировали его внешность и одежду, но и расшифровали его геном. А недавно научная группа итальянских медиков во главе с Роландо Фустосом и Розеллой Лоренци предложили свою версию того, как мог бы звучать голос "ледяного человека".