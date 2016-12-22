Объявлен конкурс на замещение должности генерального прокурора

Высший совет магистратуры объявил конкурс на замещение должности генерального прокурора. Заявки от претендентов будут принимать до 17 часов 24 октября. Победителя определят на основании регламента, который закреплен новым законом о прокуратуре.

Кандидатуру нового генпрокурора выберет не парламент, а Высший совет прокуроров, и предложит на утверждение президенту.

Претенденты должны быть гражданами Молдовы, владеть государственным языком и обладать не менее чем пятилетним опытом работы в сфере надзора законности. Должность генпрокурора стала вакантной 26 февраля, когда Корнелиу Гурин объявил о добровольной отставке.

С тех пор генпрокуратуру возглавлял замгенпрокурора Эдуард Харунжен. Также объявлен конкурс на замещение должности главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, созданной в рамках реформирования системы прокуратуры.