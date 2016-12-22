Чистосердечное признание: хакеры украли у Yahoo! данные 500 миллионов пользователей

Американская компания Yahoo! призналась, что в 2014 году хакеры украли у нее личные данные 500 миллионов пользователей, в том числе адреса электронной почты, пароли, номера телефонов и даты рождения. Получить данные о кредитных картах взломщикам не удалось.

Это крупнейшая кибератака в истории, о которой было объявлено публично. Компания пошла на это после того, как летом 2016 года хакеры выложили в Интернете предложения о продаже доступа к учетным записям пользователей.

В ФБР подтвердили, что занимается расследованием взлома. При этом в Yahoo! подозревают, что хакеры пользовались поддержкой какого-то государства, передает Вести.ру.