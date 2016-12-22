Жители Румынии, Молдовы и Украины ощутили сильное землетрясение. ФОТО. ВИДЕО

Жители Молдовы проснулись от землетрясения в ночь на субботу, 24 сентября. Произошло оно примерно в 2:11.

4:30 Молдавскому видеоблогеру удалось сделать видеозапись землетрясения.

4:00 Портал digi24.ro сообщает о разрушениях, вызванных подземными толчками в Румынии. В Reddit появился снимок, сделанный в Яссах.

3:46 Специалисты румынского Института физики Земли уточнили данные о землетрясении в сейсмической зоне Вранча. Его магнитуда - 5.3, глубина - 91,6 км.

3:35 Одесский портал dumskaya.net пишет, что в городе сила толчков составила до 4-х баллов. Отголоски землетрясения почувствовали также жители Киева, Днепропетровска, Винницы, Запорожья и других украинских городов.

3:00 Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало ни в Молдове, ни в Румынии

2:20 Магнитуда землетрясение составила 5,6, рассказали в румынском Институте физики Земли. Гипоцентр находился во Вранче на глубине 112 км. Подземные толчки ощущались в Яссах, Крайове, Констанце, Брашове, а также на Украине и в Молдове. Жители Кишинева в соцсетях отмечают, что было две волны подземных толчков.

Как сообщает digi24.ro, землетрясение также почувствовали в Болгарии и на западе Турции. По данным сайта quakes.globalincidentmap.com, его эпицентр находился в 7 км от Нережу в жудеце Вранча.

Первоначально румынские СМИ сообщали о магнитуде 6,0, однако вскоре эти данные были пересмотрены.

В 2014 году, 22 ноября, в Румынии произошло землетрясение силой 5,7 баллов. Ощущалось оно и в Молдове. C начала этого года в соседней стране произошло четыре землетрясения магнитудой выше 4.0 - 14 августа, 4 августа, 1 марта и 7 января, отмечает realitatea.net. Их эпицентры располагались в сейсмической зоне Вранча.