Звезда "Иронии судьбы" Андрей Мягков госпитализирован в Москве

Российский актер Андрей Мягков срочно госпитализирован в одну из столичных клиник.

Врачи диагностировали у него обострение серьезного заболевания, передает Лента.ру. Актер помещен на стационарное лечение. Его состояние оценивается как стабильное.

Андрею Мягкову 78 лет. Среди фильмов с его участием такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Похождения зубного врача", "Гараж", "Жестокий романс", "Послесловие" и другие.

В 1986 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.