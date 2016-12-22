Украина сообщила об успешном испытании управляемой ракеты. ВИДЕО

Украинское КБ "Луч" провело испытания управляемой ракеты. Видеозапись пуска была опубликована на официальной странице конструкторского бюро.

Никаких характеристик новой ракеты не приводится, в описании видео в соцсетях "Луч" не приводит даже название проекта, отмечает ВВС.

На странице приводится лишь высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова: "В отличие от российских аналогов, украинские ракеты ориентируются и, следовательно, поражают цели более эффективно и точно, что было доказано в ходе испытаний".

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в "Фейсбуке" поздравил КБ "Луч" с успешным испытанием ракеты: "В течение двух лет украинские военные получили десятки образцов нового вооружения и техники. И мы только в самом начале процесса технической модернизации ВСУ".

Возможно, речь идет об испытаниях новой управляемой ракеты для реактивной системы залпового огня "Смерч".

Тактико-технические характеристики этого комплекса не разглашаются. Известно лишь, что его испытания проходили весной 2016 года.

На видеозаписи показан пуск ракеты и самое начало ее полета, причем в ходе этого полета заметна работа реактивного рулевого двигателя.

Пусковая установка похожа на установку РСЗО "Смерч".

Ранее украинские военные эксперты отмечали, что новая ракета может стать заменой тактическому ракетному комплексу "Точка", поскольку обладает большей точностью при меньшей боевой части.