Лянкэ назвал Нэстасе младшим братом Додона

Андрей Нэстасе - "младший брат Игоря Додона", а сказка об "едином кандидате от правых сил" - ловушка, в которую Майя Санду попала по наивности. С такими заявлениями выступил накануне в эфире передачи "Реплика" на телеканале Prime председатель Народно-европейской партии Юрий Лянкэ. Другие гости в студии заметили, что в программе партии "ДА", которую контролируют осужденные Цопы, ни слова нет о "европейской интеграции".

"У меня возникает вопрос: а относится ли господин Нэстасе к правому политическому полю, и в какой мере? По-моему, он младший брат Додона, который играет роль рыцаря правды, но исполняет ее по правилам Додона. У нас были встречи, и в какой-то момент я понял, что мы теряем время, тратим энергию, вместо того, чтобы сосредоточиться на своих задачах. Тогда я догадался: мы втянуты в заведомо проигрышную игру, которая на руку другим. Майя, как я думаю, попала в эту ловушку по наивности", - отметил председатель НЕПМ Юрий Лянкэ.



"Я не могу понять, как Майя Санду может поддержать другого кандидата, который не является безоговорочным сторонником европейского выбора. Она сейчас в ситуации, которая требует четкого понимания: если в результате их соглашения из двух кандидатов выберут лишь одного, то должно быть понятно - хочет ли он на самом деле внедрения Соглашения об ассоциации", - сказал директор CReDO Сергей Остаф.

"Я просмотрел программы правых партий, хочу вам сказать, что в программе платформы DA не упоминается европейская интеграция. Вероятно, о ней позабыли. И в программе партии Майи Санду "Действие и солидарность" эта идея тоже не просматривается", - подчеркнул политический аналитик Корнелиу Чуря.



"Станет ли во главе государства человек с другой точкой зрения или нее? Потому что господин Додон, в конечном счете, вовсе не друг России. Не думаю, что он днем и ночью мечтает побрататься с Россией. Я его называю "икорным социалистом", который с одной стороны - объявляет себя сторонником левых, и в то же время тратит миллионы евро на офис, избирательную кампанию, медиа-ресурсы и так далее. Мы больше не можем себе позволить двигаться зигзагами", - заявил председатель НЕПМ Юрий Лянкэ.