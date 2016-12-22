Траур в Румынии: умер актер и музыкант Иоан Гури Паску

Актер Иоан Гури Паску умер этим утром, в возрасте 55 лет. Причиной смерти стала остановка дыхания, передает Agerpres.ro.

Иоан Гури Паску умер у себя дома в районе 5.00 часов утра. В течении часа врачи боролись за его жизнь, но безуспешно.

Актер и музыкант Иоан Гури Паску родился 31 агруста 1961 года, в Агните (Сибиу).

В 1987 году стал членом группы "Divertis", где и очаровывал публику нав протяжении 20 лет, часто выступая в живую, ав также на радио и телевидении.