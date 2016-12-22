Раздвоение личности Майи Санду

Лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду раскритиковала решение правительства взять на себя ответственность за принятие пакета законопроектов, направленных на укрепление финансово-банковской системы. Хотя в 2015-ом Санду проголосовала за предоставление Национальным банком кредита BEM.

Майя Санду написала в соцсетях, что власть не хочет найти виновных в краже из банковской системы. Так она отреагировала на то, что кабмин взял на себя ответственность за пакет законопроектов, которые являются условием МВФ для подписания в октябре соглашения о программе финансирования.

Однако в 2015 году Санду проголосовала за предоставление срочного кредита BEM. Убедил ее тогда коллега из ЛДПМ, экс-министр финансов Анатол Арапу. Это доказывает секретная стенограмма с заседания правительства в марте прошлого года, которую опубликовал премьер Павел Филип.

Глава кабмина сделал это в начале сентября, после того как лидер партии "Действие и солидарность" подала судебный иск против правительства, обвиняя власть в утаивании рассекреченных документов. Филип призвал экс-министра просвещения не тратить деньги и время на суды.

В 2014 и 2015 годах правительство гарантировало срочный кредит в размере 14 с половиной миллиардов леев, чтобы обеспечить деньги для вкладчиков Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.