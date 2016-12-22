Филип взял ответственность перед парламентом за выполнение законов для соглашения с МВФ

Премьер-министр Павел Филип в рамках специального заседания парламента взял ответственность перед депутатами за принятие семи ключевых законов для соглашения с МВФ.

Речь идёт о законопроектах, направленных на укрепление финансово-банковской системы страны, и о внесении поправок в закон о государственном бюджете.

Согласно процедуре, у несогласных депутатов с решением правительства есть 72 часа для вынесения вотума недоверия кабмину.

Накануне правительство приняло под свою ответственность выполнение семи законов из согласованного пакета с МВФ. В него входят и поправки в госбюджет.

Премьер объяснил это цейтнотом в преддверие подписания соглашения с Международным валютным фондом.