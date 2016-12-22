Андриан Канду рассказал о плане возврата похищенных денег государству

Госдолг, гарантирующий покрытие ущерба от мошенничества в банковской системе, не останется на плечах гражданах, вопреки утверждениям ряда политиков и СМИ. Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду. Задолженность перешла из одного кармана государства в другой, подчеркнул спикер и объяснил, как именно возвратят деньги, не нанося урона гражданам.

"Государство выпустит облигации, ценные бумаги, и предоставит их Нацбанку, а также выплатит проценты НБМ. У Нацбанка только один акционер - государство. Доходы Нацбанка, полученные в виде процентов, вернутся государству в качестве дивидендов. Большая часть сумм, которые государство выплачивает Нацбанку годами, возвращаются обратно в виде дивидендов", - пояснил председатель парламента Андриан Канду.



Часть денег будет возвращена за счет возмещения активов обанкротившихся банков, а также через арест имущества тех, кто причастен к хищениям из банковской системы.

"Все восстановленные средства будут минусовать из общей суммы долга. Нацбанк будет выкупать гособлигации лишь некоторое время. Мы можем прийти к ситуации, когда за два года Министерство финансов выкупит у Нацбанка все ценные бумаги, с учетом причинённого ущерба", - отметил председатель парламента Андриан Канду.



Как подчеркнул Андриан Канду, до сих пор арестовано активов и имущества на три с половиной миллиарда леев. Антикоррупционая прокуратура открыла более 30 уголовных дел, связанных с мошенничеством в банковской системе.

"Не следует забывать и о расследовании, которого ведет компания Kroll. До конца года она должна представить отчёт, в котором укажет имена лиц, причастных к мошенническим схемам и транзакциям, а также страны, города и улицы, куда уводили активы. Затем последует процедура замораживания счетов и возврата украденных денег", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Несколько человек уже получили приговоры за преступления, связанные с невозвратными кредитами из трёх банков.