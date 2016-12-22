Михай Гимпу сказал, каким будет его первый указ в качестве президента РМ

Михай Гимпу, лидер ЛП, кандидат на пост президента Республики Молдова сказал, каким будет его первый указ, который он подпишет, если станет главой государства.

"Основной задачей моего президентского мандата будет подготовить Объединение. В качестве Президента я буду продвигать этот проект, а в 2018 году, во время парламентских выборов, в Республике Молдова будет унионисткое большинство в Парламенте. Первый указ в качестве Президента будет создание, на основе немецкой модели "Совета мудрецов", состоящего из 100 знаменитых личностей Румынии, Молдовы и других евроатлантических стран, которые будут действовать при Президентуре Республики Молдова и подготовят Объединение со всеми ее компонентами: правовыми, экономическими, политическими, безопасности, социальными, культурными и т.д. Все в соответствии с международным правом и существовавшими прецедентами. Опять же, мы не собираемся изобретать колесо, мы используем немецкую модель объединения", — сказал Михай Гимпу, пишет tribuna.md.

Он уточнил, что он говорил об этом, когда ответил послу США в Молдове Петит "после того неудачного выступления": "если объединение Германии было признано всеми странами, Америкой, Россией, Европой и т.д., то почему бы не признать также и объединение румынского народа?".

"Международное законодательство и международное право являются одинаковыми для всех. Что касается референдума в Молдове, я хочу напомнить Вам, что даже Конституция не была принята путем референдума, ни нейтралитет, ни европейский путь развития, в 2005 году, все эти решения были утверждены парламентским большинством. Кроме того, решение относительно объединения Германии, 3 октября 1990 года, не было принято на референдуме, и никакой разумный человек не может сегодня это решение оспорить. Это совершенно законно. Немецкая модель объединения не предполагает референдума. Но посмотрим, как мы поступим в дальнейшем", — отметил Михай Гимпу.

Лидер ЛП уточнил, что его президентский проект "это приглашение к благополучию, процветанию и безопасности за счет Объединения и евроатлантической интеграции". "Это приглашение румынам, чтобы они смогли выпрямиться в первый раз перед историей и почувствовать свою значимость. Выбрать самим свою судьбу", — также сказал он.