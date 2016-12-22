Почему у курящих бывают здоровые легкие

Британские ученые заявили, что нашли ответ на загадку, почему у некоторых заядлых курильщиков с большим стажем оказываются практически совершенно неповрежденные легкие.

Исследование, в котором приняли участие более 50 тыс. человек, показало, что в ряде случаев отмечаются благотворные мутации участков ДНК, отвечающих за функционирование дыхательной системы, что позволяет компенсировать негативные эффекты курения.

Известно, что у многих, хотя и не у всех, курильщиков с течением времени развиваются заболевания легких. Однако аналогичные заболевания могут возникать и у людей, никогда в жизни не прикасавшихся к сигаретам.

Изучив медицинские карты и генетическую информацию более 50 тысяч британских добровольцев - курящих и некурящих, страдающих от легочных болезней и здоровых, - исследователи смогли выявить участки ДНК-кода, ответственные за снижение риска возникновения хронической обструктивной болезни лёгких - заболевания, в наибольшей степени ассоциируемого с курением, передает ВВС.

Медики установили, что обладатели "хороших генов" в меньшей степени рискуют обзавестись этим недугом, чем те, кто наделен "плохими генами". Как заявил один из авторов исследования профессор Мартин Тобин, выявленные ими гены отвечают за рост легочной ткани и то, как она реагирует на повреждения.

Представители Совета по медицинским исследованиям сообщили, что данное открытие способно привести к разработке новых препаратов, направленных на лечение легочных заболеваний. В то же время, подчеркивают они, наилучшим средством все равно остается полный отказ от курения.