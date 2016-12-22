Загрязнение воды ядом в Юго-Восточной Азии приняло катастрофические масштабы

Геофизики описали механизм загрязнения мышьяком подземных вод в Бангладеш, от которого страдают более 100 миллионов человек. Оказалось, что темпы деградации ресурса превышают предыдущие оценки в 10 раз.

Ученые рассмотрели ситуацию с загрязнением подземных вод в столице Дакка. Чрезмерная откачка воды понизила уровень грунтовых вод в городе, по сравнению с окружающей территорией, и привела к росту нисходящего потока загрязненных стоков. Проникая в мелководные части водоносного горизонта, примерно за 10 лет они могут попасть в слои подземных вод, расположенные на глубине более 150 метров.

До этого эксперты полагали, что загрязнение стоками, содержащими мышьяк, должно было происходить в течение 100 лет. Авторы надеются, что их исследование позволит снизить загрязнение вод Бангладеш.

Ранее ученые показали, что мышьяк попадает в воду из-за метаболизма бактерий, которые в условиях отсутствия кислорода используют мышьяк и оксид железа в качестве альтернативного средства дыхания. В результате этого происходит выделение токсина и его поступление в грунтовые воды, передает Лента.ру.