В Новой Зеландии открыли первый частный космодром

Новозеландско-американская компания Rocket Lab заявила о завершении строительства первого в мире частного космодрома в Новой Зеландии.

Пусковой комплекс расположен на полуострове Махиа в северо-восточной части Новой Зеландии, передает Вести.ру.

В Rocket Lab заявляют, что это первый в мире частный комплекс для запуска ракет на орбиту Земли. Как отмечается, построенный комплекс способен осуществлять пуск ракет каждые 72 часа в течение 30 лет. Гендиректор Rocket Lab Питер Бек ранее сообщал о планах компании осуществлять 4-5 запусков в месяц.

В компании заявляют о возможности вывода полезной нагрузки до 150 кг с помощью двухступенчатой ракеты-носителя легкого класса Electron на солнечно-синхронную орбиту (ССО) высотой до 500 км.

На первой ступени Electron установлены 9 двигателей Rutherford ("Резерфорд", в честь британского физика новозеландского происхождения Эрнеста Резерфорда), на второй ступени – один переработанный Rutherford для более эффективной работы в вакууме.



Преимущественно речь идет о выводе на ССО малогабаритных спутников. После получения лицензии Rocket Lab планирует провести первые тестовые запуски до конца 2016 г.