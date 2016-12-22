Задержаны подозреваемые по двум делам о контрабанде

Семь человек задержали прокуроры по двум делам о контрабанде сельхозпродукции.

В первом случае речь идет о нелегальном ввозе 20 тонн украинского сахара и его последующей реализации под видом молдавской продукции на местных рынках. Общая стоимость поставленного сахара из Украины оценивается в 250 тысяч леев. По этому делу задержаны три человека.



Во втором случае была выявлена поставка 20 тонн турецкого винограда на российские рынки под видом молдавского. Правоохранители задержали трех человек и инспектора Агентства продовольственной безопасности. Его подозревают в незаконном оформлении документов на экспорт сельхозпродукции.



По двум фактам контрабанды возбуждены уголовные дела. Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.