Яхту миллиардера из России признали лучшей в мире

Суперъяхта Galactica Super Nova российского миллиардера Вагита Алекперова победила на международной выставке Monaco Yacht Show.

Galactica признана первой в категориях лучшая новая яхта и лучший дизайн интерьера, передает korrespondent.net.

Соперниками яхты россиянина стали 13 суден, два из которых также разделили награды с Galactica.

Так, 70-метровая парусная яхта Sybaris также получила награду за внешний дизайн, а 47-метровая Genesi была признана самой экологичной.

Sybaris

Genesi

Galactica Super Nova построена на голландской верфи Heesen за рекордный срок - 41 месяц. На ходовых испытаниях яхта показала максимальную скорость 30,3 узла (около 56 километров в час), что на 0,3 узла выше проектной. Разгон до максимальной скорости занимает всего 75 секунд благодаря инновационной конфигурации двигателя: два винта и центральный водомет.

Такая схема впервые применена на суперъяхте. Корпус яхты алюминиевый, с повышающим гидродинамические качества обводов бульбом. Дизайн разработан специалистами верфи и фирмой Espen Øino. Galactica Super Nova рассчитана на 12 пассажиров, размещаемых в шести каютах. Цена судна не разглашается.