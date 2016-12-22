Samsung Galaxy Note 7 из новой партии взорвался и обжог владельца. ФОТО

Смартфон Samsung Galaxy Note 7 из новой партии взорвался в руках у своего владельца. Гаджет воспламенился менее, чем через сутки после его приобретения. В результате хозяин устройства - 25-летний житель Китая Хэй Ренджи - получил ожог. Пострадал от взрыва также и его MacBook, передает Bloomberg.

Издание сообщает, что представители компании-производителя прибыли к Ренджи вскоре после произошедшего, предложив возместить стоимость Galaxy Note 7 в обмен на обгоревший смартфон. Однако китаец отказался от предложенного, решив установить причины взрыва самостоятельно.

По информации издания, пострадавший хочет привлечь к проблеме внимание общественности.

Тем не менее, представители Samsung отметили, что в настоящее время ведут переговоры с клиентом. Они хотят получить взорвавшееся устройство, чтобы провести тщательное его исследование.

Известно, что по официальной информации, причиной взрывов устройств Galaxy Note 7 стали установленные в них батареи с дефектом. При этом все взрывоопасные устройства уже должны были быть изъяты из продаж до устранения дефекта. Информация о возгорании устройств поступала уже множество раз из разных уголков мира, отмечает korrespondent.net.