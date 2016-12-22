У иорданской пары родился ребенок "от трех родителей"

На свет появился первый ребенок, для зачатия которого была использована новая технология, предполагающая участие ДНК трех человек, сообщает журнал New Scientist.

Сейчас младенцу Абрахиму Хассану пять месяцев: в его клетках ДНК трех человек - его матери, отца и донора. Родители ребенка родом из Иордании. Мать ребенка является носителем синдрома Лея - это заболевание поражает центральную нервную систему человека. При этом сама она здорова, но из-за генетической мутации у нее погибло уже двое детей. Генетический материал донора должен помочь ребенку избежать наследования генов матери, которые могут привести к развитию болезни.

Использованная учеными технология позволяет родителям с редкими генетическими заболеваниями иметь здоровых детей. Врачи считают, что эта методика открывает новую эру в медицинских исследованиях и может помочь многим другим семьям в схожей ситуации, передает ВВС.

Парламент Великобритании в прошлом году одобрил одну из техник зачатия, в которой могут участвовать три человека. В ходе нее оплодотвореются сразу несколько яйцеклеток, а некоторые эмбрионы уничтожаются. Однако мусульманская пара отказалась от использования этой техники по религиозным соображениям.

В результате супруги обратились к ученым из Центра по лечению бесплодия "Новая надежда" в Нью-Йорке, где работают врач Джон Чжан и его команда.

Ученые разработали новый метод оплодотворения, который предполагает перенос ядра клетки. Ученые вынули ядро из яйцеклетки матери и перенесли его в яйцеклетку донора, из которой также было удалено ядро. В итоге, у них получилась яйцеклетка с ДНК матери и митохондриями донора. Именно в митохондрии содержатся ДНК, которые переносят синдром Лея. Затем ученые оплодотворили новую клетку спермой отца.

Было получено пять эмбрионов, лишь один из которых развивался нормально. Его в итоге и подсадили к матери. Ребенок благополучно родился через девять месяцев.

Этот метод пока еще не был одобрен в США, поэтому для осуществления операции американские ученые уехали в Мексику.

В мире сейчас живет около 30-50 человек, рожденных из яйцеклеток, в которые были пересажены митохондрии от третьего лица. В США в 1990-х годах проводились подобные эксперименты по лечению бесплодия. Затем эти методы были запрещены, так как некоторые дети страдали от аномалий генетического развития.