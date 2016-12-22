На свет появился первый ребенок, для зачатия которого была использована новая технология, предполагающая участие ДНК трех человек, сообщает журнал New Scientist.
Сейчас младенцу Абрахиму Хассану пять месяцев: в его клетках ДНК трех человек - его матери, отца и донора. Родители ребенка родом из Иордании. Мать ребенка является носителем синдрома Лея - это заболевание поражает центральную нервную систему человека. При этом сама она здорова, но из-за генетической мутации у нее погибло уже двое детей. Генетический материал донора должен помочь ребенку избежать наследования генов матери, которые могут привести к развитию болезни.
Использованная учеными технология позволяет родителям с редкими генетическими заболеваниями иметь здоровых детей. Врачи считают, что эта методика открывает новую эру в медицинских исследованиях и может помочь многим другим семьям в схожей ситуации, передает ВВС.
Парламент Великобритании в прошлом году одобрил одну из техник зачатия, в которой могут участвовать три человека. В ходе нее оплодотвореются сразу несколько яйцеклеток, а некоторые эмбрионы уничтожаются. Однако мусульманская пара отказалась от использования этой техники по религиозным соображениям.
В результате супруги обратились к ученым из Центра по лечению бесплодия "Новая надежда" в Нью-Йорке, где работают врач Джон Чжан и его команда.
Ученые разработали новый метод оплодотворения, который предполагает перенос ядра клетки. Ученые вынули ядро из яйцеклетки матери и перенесли его в яйцеклетку донора, из которой также было удалено ядро. В итоге, у них получилась яйцеклетка с ДНК матери и митохондриями донора. Именно в митохондрии содержатся ДНК, которые переносят синдром Лея. Затем ученые оплодотворили новую клетку спермой отца.
Было получено пять эмбрионов, лишь один из которых развивался нормально. Его в итоге и подсадили к матери. Ребенок благополучно родился через девять месяцев.
Этот метод пока еще не был одобрен в США, поэтому для осуществления операции американские ученые уехали в Мексику.
В мире сейчас живет около 30-50 человек, рожденных из яйцеклеток, в которые были пересажены митохондрии от третьего лица. В США в 1990-х годах проводились подобные эксперименты по лечению бесплодия. Затем эти методы были запрещены, так как некоторые дети страдали от аномалий генетического развития.
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