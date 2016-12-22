В Кишиневе открылась выставка фотографий старых дверей

На днях в сквере парка им. Штефана чел Маре была открыта выставка фотографий самых старых дверей столицы.

Автором фотографий является выпускница факультета истории и международных отношений Анета Дабижа, сообщает NOI.md.



Выставка под названием "Двери Кишинева: открытость к будущему" содержит десятки фотографий старых дверей исторических зданий в центре города. Фотографии раскрывают архитектурные тенденции прошлого века.



Автор этих фотографий отмечает, что двери являются историческими документами, такими же ценными, как сами здания. "Очень важно, чтобы двери заметили, видели и оценили", – утверждает Анета.



Событие является частью мероприятий, посвященных Европейским дням достояния, которые будут продолжаться до середины октября. Выставка будет открыта для посетителей до конца октября.