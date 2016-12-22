В округе Ориндж штата Калифорния 23 сентября был вынесен приговор актеру театра самодеятельности по имени Дэниел Патрик Возняк. Мужчину признали виновным в двух убийствах. Одной из его жертв стал ветеран войны в Афганистане. Возняк хотел завладеть его деньгами, чтобы сыграть на них собственную свадьбу. Циничного убийцу приговорили к смерти.
Как следует из материалов уголовного дела, в 2010 году Дэниел Возняк торопился вступить в брак со своей невестой Рэйчел Баффет. Однако материальных средств на свадебное торжество, до которого оставалась всего неделя, и медовый месяц у влюбленных не было. Тогда Возняк и решил совершить убийство с целью ограбления, передает newsru.com.
Жертвой актера стал его 26-летний сосед Сэм Герр. Он был военнослужащим американской армии и участвовал в боевых действиях в Афганистане. Возняк знал, что у ветерана хранится крупная сумма денег (не меньше 50 тысяч долларов), полученная в качестве "боевых".
В 2010 году молодой актер Дэниел Возняк получил главную роль в музыкальном спектакле, поставленном в местном театре. Злоумышленник попросил приятеля Сэма помочь ему перевезти какую-то мебель в подсобное помещение театра и тот с радостью согласился. Когда 21 мая Герр переставлял мебель в помещении театра, Возняк со спины выстрелил ему в затылок. Раненый ветеран даже не понял, что произошло. "Я получил травму, словно меня ударило током", - сказал Сэм, обратившись к своему спутнику за помощью. Возняк тем временем перезарядил свое оружие и выстрелил снова.
Бросив труп на чердаке здания театра, Дэниел принял участие в репетиции, а затем вернулся в подсобку. С помощью топора и пилы он расчленил тело соседа. Злоумышленник обезглавил убитого, а также отпилил у него руки, чтобы затруднить идентификацию. Затем голова и отчлененные конечности Герра были разбросаны в парке. Впрочем, замысел убийцы провалился. Полицейские быстро опознали убитого по татуировке.
После убийства Дэниел завладел банковской картой ветерана, однако перед кражей денег решил совершить еще одно убийство, чтобы пустить сыщиков по ложному следу. Используя сотовый телефон убитого, Возняк связался с подругой Сэма - 23-летней Джури Кибуйши, с которой Герр учился в колледже. Под видом Сэма злоумышленник пригласил девушку в гости. В квартире Герра в ночь на 22 мая Возняк застрелил Джури, после чего положил тело так, чтобы создалось впечатление, будто девушка была изнасилована.
Штаны Кибуйши были разорваны и спущены, а на ее спине начертано ругательство. В довершение издевательств Дэниел надел на голову погибшей диадему. Уходя с места преступления, Возняк похитил паспорт Герра. Так, по его мнению, можно было натолкнуть следователей на версию, что Сэм изнасиловал и убил подругу, а потом пустился в бега и покинул страну.
Уже вечером 22 мая отец Сэма Стив Герр, испытывая тревогу за сына, зашел к нему в квартиру и обнаружил труп девушки. Мужчина с самого начала не поверил, что к увиденному приложил руку его сын. Но именно Сэм сначала стал главным подозреваемым. Коварный план актера Дэниела Возняка сработал. Спустя несколько дней в парке была найдена голова убитого ветерана. Одновременно полицейские задержали 16-летнего подростка, у которого была обнаружена пластиковая карта Сэма Герра. Перед этим злоумышленники сняли с нее до 2000 долларов, используя различные банкоматы.
Юноша рассказал, что получил карту от Возняка, который попросил его снять деньги. За два дня до намеченной свадьбы Дэниел был арестован. Полицейские схватили жениха прямо во время мальчишника. На следующий день в помещении театра был обнаружен торс Сэма Герра с характерной татуировкой. Возняк сознался в убийстве и заявил, что действовал исключительно из корыстных побуждений.
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Би-би-си, Сеул