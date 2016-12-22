Сара Джессика Паркер сообщила о возвращении на экраны "Секса в большом городе"

Голливудская актриса Сара Джессика Паркер заявила, что продолжение популярного сериала и двух полнометражных фильмов "Секс в большом городе", возможно, скоро выйдет на экраны.

Формат шоу, над которым работает американский канал HBO, по словам актрисы, пока обсуждается. Как сообщила Паркер, она и еще три главные героини сериала - Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтией Никсон - не исключают, что примут участие в новом проекте.

Паркер, Кэттролл, Дэвис и Никсон снимались в сериале "Секс в большом городе" с 1998 по 2004 годы (всего было снято 94 эпизода в шести телевизионных сезонах), а также в двух полнометражных картинах, которые вышли в 2008 и в 2012 годах. Сериал основан на одноименной книге журналистки и писательницы Кэндес Бушнелл.

Сериал получил большое количество наград и номинаций на престижные премии, в том числе 7 премий "Эмми", 8 премий "Золотой глобус" и 11 премий "Гильдии киноактёров". Также "Секс в большом городе" попал в списки лучших шоу, в частности составленные журналами Entertainment Weekly и Time.

В настоящее время Сара Джессика Паркер снимается в телесериале "Развод", премьера которого в США состоится 11 октября, отмечает newsru.com.