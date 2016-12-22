Китайцы показали дизайн 1360-сильного гиперкара

Китайская компания NextEV опубликовала первый дизайн-скетч гибридного гиперкара с силовой установкой "на один мегаватт" (1360 лошадиных сил). Новинка, которая сможет конкурировать с Ferrari LaFerrari, Porsche 918 Spyder и McLaren P1, должна стать одним из быстрейших дорожных автомобилей в мире.

Гиперкар фирмы NextEV, выступающей c собственной командой в чемпионате электрических болидов Формула-Е, разрабатывается в научно-исследовательском центре в Мюнхене. Пока о модели известно лишь то, что ее оснастят электромоторами, которые позволят ей разгоняться с нуля до ста километров в час менее чем за три секунды.

Ожидается, что премьера новинки состоятся в ноябре 2016 года. Выпуск гиперкара, стоимость которого составит примерно 1,4 миллиона долларов, наладят в Великобритании, передает motor.ru.

Компания NextEV была основана в 2014 году китайским предпринимателем Уильямом Ли. Главой фирмы назначили британца Мартина Лича, прежде занимавшего руководящие должности в Maserati, Mazda и Ford.

Вслед за "гиперкаром на мегаватт" китайцы намерены разработать линейку более доступных электрокаров, которые смогут побороться за покупателей с моделями компании Tesla Motors.