Выбранная фирма получит 5,5 млн леев. Деньги пойдут на покупку производственной линии, обучение работников и подготовку производственного процесса.

Глава Агентства по энергетической эффективности Михай Стратан отметил, что большую часть запасных частей будут производить в Молдове, а вакуумные трубки - будут импортировать. Линию по производству солнечных коллекторов привезут из Польши.

На первом этапе, предполагается производить полторы тысячи солнечных панелей. Далее - в зависимости от спроса на рынке. В числе основных клиентов могут быть бюджетные учреждения, в том числе школы и больницы. Производимые в нашей стране панели будут отвечать европейским стандартам, это позволит экспортировать их на рынки ЕС.

По данным минэкономики, использование солнечных панелей позволит на 35% сократить расходы в процессе производства горячей воды.