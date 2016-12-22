Самолет совершил экстренную посадку из-за загоревшегося планшета

Самолет авиакомпании Delta Airlines, выполнявший рейс из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить экстренную посадку в Манчестере из-за загоревшегося планшета Samsung.

Планшет был зажат в кресле, наполнитель которого также начал плавиться, что привело к появлению в салоне самолета резкого химического запаха и дыма.

Посадка самолет Boeing 767-400 прошла успешно, никто из пассажиров и членов экипажа самолета не пострадал, передает meduza.io.

По предварительным данным, планшет забыл в салоне самолета кто-то из пассажиров предыдущего рейса. Получившее повреждение в результате возгорания кресло было заменено, после чего самолет с трехчасовой задержкой вылетел в Амстердам, передает

В начале сентября компания Samsung объявила о глобальном отзыве своих флагманских телефонов Galaxy Note 7. Такое решение было принято после того, как стало известно о нескольких десятках случаях возгорания таких телефонов в результате перегрева во время зарядки. Предварительной причиной самовозгорания Galaxy Note 7 Samsung назвала производственный дефект аккумуляторов.

Ряд авиакомпаний запретили сдавать Galaxy Note 7 в багаж и использовать такие телефоны на борту.