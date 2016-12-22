Десятки снарядов обнаружили в Новоаненском районе

37 снарядов времён Второй мировой войны нашли полицейские в лесу у села Хырбовэц Новоаненского района. Снаряды были выкопаны из земли и спрятаны под ветками деревьев. Правоохранители оцепили место опасной находки.

Неразорвавшиеся снаряды обнаружили возле свежевырытой ямы в лесу, который находится в трёх километрах от населенного пункта. Полиция занялась розыском людей, которые их выкопали.

"Нашли несколько снарядов, вероятно, времён Второй мировой войны. Видно, что кто-то выкопал их из земли. В ходе расследования установим тех, кто обнаружил и выкопал эти снаряды", - сказал полицейский Александр Шеляпов.

Это не первый случай когда в Хырбовецком лесу находят вооружение Второй мировой. Подобный случай произошёл в 2014 году.