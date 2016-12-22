Ввоз в Молдову живых свиней и мяса из зон риска запрещен

Молдова запретила ввоз животных, мяса и кормов из регионов, где зарегистрированы вспышки африканской свиной чумы, в том числе и из Украины. Такое решение приняло правительство по предложению Агентства продовольственной безопасности.

Сегодня была объявлена мобилизация на молдо-украинской таможне. На всех контрольных пунктах у импортеров мяса особенно тщательно проверяют документы. Досматривают и багаж жителей приграничных городов и сел, которые пересекают границу пешком.

Власти распорядились проводить жесткий контроль на границе после того, как были выявлены первые случаи заражения свиней африканской чумой в сёлах Мошана и Чернолеука Дондюшанского района. Для человека свиная чума не опасна, но для животных вирус смертелен.