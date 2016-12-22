Blackberry решила больше не выпускать смартфоны

Канадская компания Blackberry прекращает производство смартфонов, говорится в заявлении компании. Причиной этого решения стала неудачная попытка перехода на операционную систему Android.

Надежда поднять интерес потребителей к новым моделям Blackberry оказалась тщетной, квартальная выручка компании снизилась на 32%.

Разработку и производство комплектующих Blackberry передает компаниям-партнерам, в частности одной из индонезийских компаний.

В самой же компании займутся разработкой программного обеспечения и оказанием IT-услуг.

В начале 2000-х годов Blackberry была одним из лидеров рынка смартфонов с капитализацией 80 миллиардов долларов, но не сумела конкурировать с iPhone и смартфонами на платформе Android. Покупательский спрос на телефоны компании в последние годы постоянно снижается.

Сейчас капитализация компании составляет 5,4 миллиарда долларов, передает ВВС.