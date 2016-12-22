Техногиганты объединяют силы для развития искусственного разума

Ведущие глобальные высокотехнологические компании объединяют усилия для разработки будущего применения искусственного интеллекта (ИИ). Amazon, отделение Google под названием Deep Mind, Facebook, IBM и Microsoft объявили, что будут вместе рассматривать проблемы, связанные с правом на частную жизнь, безопасности и взаимодействия людей и ИИ.

Инициатива называется "Партнерство по искусственному интеллекту". В его работе будут также принимать участие и приглашенные эксперты.

"За весьма короткий промежуток времени произошло очень быстрое развитие ИИ", - говорит профессор Йошуа Банджио из Монреальского университета.

"Сотрудничество всех основных компаний, занимающихся развитием ИИ, - лучший способ добиться того, чтобы мы разделяли одни и те же ценности и стремились достичь одних и тех же целей для всеобщего блага", - добавил он.

В "Партнерстве по искусственному интеллекту" пока не принимает участие Apple, хотя некоторые говорят, что компания, возможно, присоединится к этому проекту в ближайшем будущем. Партнерство также подчеркивает, что оно не намерено лоббировать никакие правительства или законодательные органы, передает ВВС.

Участники партнерства будут проводить исследования в рамках лицензии на открытое программное обеспечение в таких сферах, как:

Этика, равнодоступность и инклюзивность

Прозрачность

Право на частную жизнь и взаимоотношения между людьми и ИИ

Доверие, добросовестность и устойчивость

Глава исследовательского отдела Microsoft назвал партнерство "историческим сотрудничеством по вопросу о том, как искусственный интеллект будет влиять на людей и на общество".

Специалист по вопросам этики из IBM Франческа Росси говорит, что партнерство поможет продвинуть технологию этого века.

Мустафа Сулейман, основатель Deep Mind, отдела Google по вопросам искусственного интеллекта, надеется, что партнерство поможет уничтожить барьеры между исследователями и разработчиками ИИ и поможет распространить передовые практики, максимизировать пользу для общества и предоставить ответы на этические дилеммы.

Искусственный интеллект уже начинает применяться - от голосовых помощников в смартфонах до виртуальных собеседников. Именно благодаря ИИ машине DeepMind удалось одержать победу над чемпионом мира по игре в го.

В лондонской штаб-квартире Deep Mind работает около 250 исследователей. Основатель отдела доктор Демис Хасабис недавно заявил, что его команда разрабатывает искусственный гиппокамп - часть системы головного мозга отвечающая за формирование эмоций и консолидации памяти.

Но по мере развития технологии ИИ, многие начинают высказывать опасения о ее возможном будущем применении. Глава Tesla Илон Маск - один из основных критиков. Не так давно он написал в "Твиттере", что искусственный интеллект потенциально более опасен чем ядерное оружие, и выразил опасение, что люди могут стать лишь биологической платформой для цифрового супер-интеллекта.