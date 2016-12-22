Продавца семи кг ртути задержали в столице

Мужчину с семью килограммами ртути задержали накануне правоохранители. По данным Генпрокуратуры, им оказался 54-летний уроженец Кишинева. Он намеревался продать ртуть иностранцам за десять тысяч евро.

Задержали его минувшим днём на главной площади столицы по пути на встречу с потенциальными покупателями. Как сообщает глава Гениспектората полиции Александр Пынзарь, в схему вовлечены несколько человек. За подозреваемыми следили несколько месяцев.



Полицейские под прикрытием даже сделали контрольную закупку, которую отправили на экспертизу. Если задержанного признают виновным, ему грозит до десяти лет тюрьмы.