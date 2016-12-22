Компенсируемые лекарства для детей смогут выписывать педиатры

Компенсируемые лекарства для детей смогут выписывать педиатры. Родителям больше не придётся обращаться по этому поводу к семейным врачам. Соответствующий законопроект утвердило накануне правительство.

Стоимость компенсируемых препаратов рассчитает с учётом розничной цены Агентство по лекарствам.

На прошлой неделе Минздрав объявил о расширении списка компенсируемых медикаментов на 65 наименований.



В то же время, власти решили, что эта привилегия будет теперь доступна для всех несовершеннолетних. До сих пор это касалось только детей до пяти лет.