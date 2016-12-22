Новые подробности дела судей, подозреваемых в причастности к отмыванию денег из России

Pадержанных на прошлой неделе судей и судебных исполнителей также привлекут к ответственности за вынесение заведомо незаконных определений, повлёкших за собой тяжкие последствия. Соответствующее разрешение Генпрокуратуре сегодня выдал Высший совет магистратуры.

15 судей и троих судебных исполнителей, задержанных на прошлой неделе, также подозревают в причастности к отмыванию 20-ти миллиардов долларов из России. Ранее СМИ писали, что стоит за схемой рейдер №1 в СНГ Вячеслав Платон. В ходе спецоперации сотрудники НЦБК и антикоррупционной прокуратуры провели обыски по 50-ти адресам - в кабинетах, домах и автомобилях подозреваемых.



По данным следствия, к схеме были причастны 20 человек, одного объявили в розыск. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. Сегодня Апелляционная палата рассмотрит запрос об освобождении из-под стражи семи судей.

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