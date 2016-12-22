Африканское государства обвиняют в применении химоружия против населения

Десятки детей в Судане умерли в мучениях из-за химического оружия, которое применило правительство страны в регионе Дарфур, сообщила правозащитная организация Amnesty International.

По данным правозащитников, с января этого года в Дарфуре в результате использования запрещенного оружия умерли 200 человек. Люди, пострадавшие от "ядовитого дыма", не могли дышать, их рвало кровью, а кожа покрывалась волдырями и отслаивалась.

Правозащитники нашли 56 свидетелей, которые подтвердили как минимум 30 случаев использования химического оружия, сообщила Amnesty International в своем новом докладе.

Правительство страны никак не прокомментировало доклад и не ответило на запрос правозащитной организации, отмечает ВВС.

Жители Дарфура жаловались на дым, имеющий странный запах. Всего через несколько минут после появления дыма тех, кто его вдохнул, начало тошнить. У них также начиналась диарея. У части пострадавших выпучивались глаза, которые меняли цвет. От химического оружия страдала и кожа, на которой появлялись язвы и которая начинала отслаиваться.

По словам правозащитников, им предоставили множество фотографий и видео с пострадавшими детьми. Очевидцы рассказывали, что некоторые дети, оказавшиеся в зоне атаки, умирали почти сразу, а некоторые мучились еще несколько месяцев.

Два опрошенных правозащитникам эксперта по химическому оружию подтвердили, что симптомы у жертв указывают на использование химических веществ, приводящих к надрывам кожи или язвам.

Amnesty International призывает расследовать эти обвинения. Кроме того, организация просит оказать давление на правительство Судана, чтобы оно разрешило допуск гуманитарных миссий в отдаленные части Дарфура.

Конфликт в Дарфуре продолжается более 13 лет. Правительство Судана воюет здесь с повстанческими группировками местного темнокожего населения. Также в конфликте участвует арабское проправительственное ополчение "Джанджавид", которое нападает на темнокожее население. В основе конфликта лежат попытки разделить земли региона и месторождения нефти между различными этническими группами.