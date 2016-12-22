Польская автомастерская 25 лет использовала компьютер 1982 года выпуска

Сотрудники автомастерской в польском городе Гданьск более 25 лет использовали для работы компьютер Commodore 64. Об этом компания-производитель сообщила в Facebook.

"Эта модель С64С использовалась небольшой ремонтной мастерской для балансировки карданного вала в течение 25 лет, и компьютер до сих пор работает! И несмотря на пережитый потоп, он все еще продолжает делать это", - говорится в посте Commodore USA.

В комментариях под публикацией пользователи социальной сети восхитились работоспособностью компьютера и отметили, что современные ПК, невзирая на множество функций и дополнительные возможности, не обладают подобной живучестью, передает Лента.ру.

"Никаких дурацких обновлений Windows, никаких синих экранов, никаких "Гуру Медитаций" (название критической ошибки операционной системы - прим.). Простая рабочая лошадка. Это то, чем на самом деле должен быть компьютер", - заявил один из юзеров соцсети.

Commodore 64 - домашний компьютер с 64 килобайтами оперативной памяти, работающий на процессоре MOS Technology 6510. Запущен в продажу компанией Commodore International в 1982 году по цене в 595 долларов. За все время выпуска (1982-1994) было продано более 15 миллионов моделей.