Кардашьян подаст на украинца в суд за поцелуй в ягодицы

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян намерена судиться с украинским пранкером и журналистом Виталием Седюком, который пытался поцеловать ее ягодицы.

Произошло все, когда Кардашьян прибыла в Париж на Неделю моды. В окружении журналистов украинец внезапно подбежал и поцеловал звезду. Охранники оттащили Седюка от Кардашьян и вывели за ограждение.

По сведениям журналистов, Кардашьян собирается подать иск с требованием издать запретительный приказ в отношении репортера, а кроме того хочет написать заявление в парижскую полицию.

Звезда реалити-шоу полагает, что Седюк несет угрозу как ей, так и другим людям. Она уверена, что пранкер не остановится до тех пор, "пока не заплатит за свои выходки".

Данный инцидент с Кардашьян является не первым для Седюка, отмечает korrespondent.net. Два года назад, также на неделе моды в Париже, он попытался повалить на землю женщину, когда та вышла из машины.