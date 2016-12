Disney снимет ремейк мультфильма "Король Лев"

Киностудия Walt Disney подтвердила, что будет снят ремейк мультфильма "Король Лев". Режиссером картины станет Джон Фавро, сообщается на официальном сайте компании.

Отмечается, что в апреле 2016 года вышел новаторский суперхит Фавро "Книга джунглей", который заработал по всему миру 965,8 млн долларов.

Решение снять нового "Короля Льва" опирается на успешную реализацию киностудией похожих проектов: "Книги джунглей", "Малефисенты" и "Золушки". Создатели ждут больших успехов и от сказки "Красавица и Чудовище", которая выйдет в прокат в 2017 году, передает newsru.com.

Новый "Король Лев" будет включать в себя песни и мелодии из оригинального мультфильма. Дата его выхода на экраны пока не объявлена.

"Король Лев" - 32-й по счету классический мультипликационный фильм, выпущенный Disney в 1994 году. Фильм завоевал две премии "Оскар" - за песню Элтона Джона "Can You Feel the Love Tonight" и за музыку Ханса Циммера, три премии "Золотой глобус", три премии "Грэмми".

Картина собрала в мировом прокате рекордную сумму - 968 млн долларов. Продажи и прокат видеопродукции, а также телепоказы принесли еще 900 млн долларов.