Смертность от сердечнососудистых заболеваний в Молдове растет

Сердечнососудистые заболевания постоянно находятся на первом месте среди причин смертности в Молдове, и превышают средний европейский уровень на протяжении последних десяти лет почти в два раза, составив около 55-58% от общей смертности.

Уровень смертности от сердечнососудистых заболеваний среди трудоспособного населения составил в 2015 году – 27%, по сравнению с 26,5% в 2011 году, передает IPN.



По данным Министерства здравоохранения, сердечнососудистые заболевания являются основной причиной смертности и в Европе, как среди женщин, так и мужчин, и являются причинами примерно половины всех смертей. Около 17 млн. смертей ежегодно по всему миру вызваны этими болезнями. От инфаркта миокарда умирает около 7,3 млн. человек, а от инсульта 6,2 млн. человек. Таким образом, по международным статистическим данным сердечнососудистые заболевания являются главными причинами смертности.



Данные Национального центра общественного здоровья показывают, что в Молдове сохраняется рост числа сердечнососудистых заболеваний. Если в 2014 году было зарегистрировано 22 850 случаев, то в 2015 году их число увеличилось на 0,82%, до 23 037. Соответственно, уровень смертности вырос с 642,5 смертей на 100 тыс. населения до 648,2.



Всемирная организация здравоохранения перечисляет только несколько простых шагов для улучшения здоровья сердца, таких как: здоровое питание, снижение потребления алкоголя, отказ от курения, регулярные движения и физическая активность.



Начиная с 2000 года, по инициативе Всемирной федерации сердца и под патронажем Всемирной организации здравоохранения каждый год 29 сентября отмечается Всемирный день сердца.