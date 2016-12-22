Еще три кандидата зарегистрированы в президентской гонке

Еще трое претендентов в кандидаты на пост президента были зарегистрированы Центральной избирательной комиссией.

Речь идет о кандидате Политической партией "Наша партия" Дмитрии Чубашенко, кандидате Партии действия и солидарности Майи Санду и кандидате от Партии социалистов Игоре Додоне.

Всего с новыми кандидатами в гонке зарегистрировано восемь кандидатов, передает IPN.

Срок подачи подписных листов в поддержку кандидатов на президентских выборах истекает сегодня. Ранее ЦИК зарегистрировала в качестве кандидатов Мариана Лупу от ДПМ, Михая Гимпу от ЛП, Юрия Лянкэ от ЕНПМ, Андрея Нэстасе от партии "Платформа "Достоинство и правда" и Инну Попенко от движения "Равноправие".