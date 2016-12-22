Пенсионеры получат матпомощь к Международному дню пожилых людей

Пенсионеры получат материальную помощь по случаю отмечаемого 1 октября Международного дня ​​пожилых людей.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и семьи, местные органы власти определят категории получателей и суммы материальной помощи, которые должны быть выделены пожилым людям админсоветами республиканских фондов социальной поддержки населения.

Порядка 1000 пожилых людей в муниципии Кишинев в возрасте от 75 лет и старше, которые в текущем году не получали никакой матпомощи, получат единовременную матпомощь в размере 500 леев, передает Молдпрес.

Списки по установленным критериям будут составлены и представлены Главным управлением социальной помощи мэрии Кишинева.

Бенефициары матпомощи в столице смогут получить деньги в филиалах банка "Moldindconbank", а по стране – в отделениях ГП "Пошта Молдовей".

На предоставление помощи из Республиканского фонда социальной помощи населению было выделено 5,5 млн. леев.