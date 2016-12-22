Археологи закопали каменную "загадку", которой 5000 лет, обратно в землю

В шотландском Глазго археологи вновь выкопали и закопали обратно под землю 5000-летний камень Кочно, художественное оформление которого до сих пор остается загадкой для исследователей.

Камень Кочно представляет собой плиту 13 на 8 м, покрытую изображениями, которые принято называть "чашевидными знаками" и "водоворотами". Схожие находки сделаны и в местах других стоянок древнего человека во всем мире. Но камень Кочно остается одним из лучших примеров подобного искусства в Европе, пишет moya-planeta.ru.

Впервые Кочно откопал Джеймс Харви в 1887 году. Однако в 1965 году плиту решили зарыть обратно, чтобы уберечь от вандализма и повреждений. Этим летом камень вновь извлекли на свет для исследования современными методами.

Среди новых "открытий" оказались и граффити XIX и XX века, а также надпись, сделанная археологом Людовиком Маклелланом Манном, работавшим с камнем в 1937 году. Ученый пытался доказать, что рисунки на камне Кочно отмечали движения Солнца и Луны, но эта теория была опровергнута данными, которые получил сам Манн. Значение рисунков до сих пор остается неизвестным.

Археологам, опасающимся вандалов, пришлось закопать камень обратно, но они надеются, что в Шотландии со временем смогут организовать зону, где удастся продемонстрировать Кочно всем желающим и при этом уберечь его от появления новых граффити.