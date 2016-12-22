Взрывоопасные стиралки: Samsung признала проблемы некоторых устройств

Компания Samsung признала, что некоторые модели ее стиральных машин могут быть небезопасны, после того как несколько потребителей в США пожаловались на то, что их стиральные машины взорвались.

Сейчас компания обсуждает риски использования некоторых моделей стиральных машин с вертикальной загрузкой с Комиссией по безопасности потребительских товаров США (CPSC). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

"В редких случаях неисправные модели могут претерпевать аномальные вибрации, которые могут представлять опасность травмирования или повреждения имущества при стирке постельного белья, громоздких или водостойких материалов", - говорится в сообщении компании.

Samsung рекомендовал​ потребителям, заметившим неисправность, при стирке такого белья применять щадящий режим с низкой скоростью отжима, передает korrespondent.net

"Не было никаких жалоб при использовании этого цикла", — отмечает компания.

В сообщении подчеркивается, что проблема затрагивает только машины с вертикальной загрузкой, произведенные в период с марта 2011 года по апрель 2016 года. Конкретные модели компания не называет, но предлагает потребителям ввести в специальную форму на сайте серийный номер своей стиральной машины, чтобы узнать, есть ли в ней этот дефект. В сообщении CPSC говорится, что регулятор и компания работают над способом устранения неисправностей.

Как сообщает The Wall Street Journal, в августе три потребителя подали иск против Samsung, утверждая, что их машины внезапно взорвались во время использования.

По словам одной из них, Мишель Сото Филдер из Техаса, ее стиральная машина Samsung, купленная в июне 2012 года, неожиданно взорвалась в феврале 2016 года. Согласно жалобе, поданной в окружной суд США в Нью-Джерси, взрыв был настолько сильным, что привел к вмятине в стене гаража, где находилась стиральная машина.