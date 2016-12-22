Останки Григория Котовского решили перезахоронить

Останки Григория Котовского решили перезахоронить, а мавзолей демонтировать. Такое решение приняли на Украине в рамках политики декоммунизации.

Советский военный и политический деятель был похоронен в могиле-склепе в Подольске, бывшем Котовске, который переименовали в этом году в рамках все той же "декоммунизации".

Перезахоронят Котовского в Одессе на городском кладбище номер 1. Участник Октябрьской революции и Гражданской войны Григорий Котовский родился в Молдове, в Хынчештах в 1881 году. В центре Кишинева и в родном городе Котовского в его честь были установлены памятники.