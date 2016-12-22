Названы сроки исчезновения британского английского

Исследователи из Йоркского университета спрогнозировали, что через 50 лет британский английский диалект исчезнет, а его место займет мультикультурный лондонский вариант языка.

Исчезновение классического варианта языка обусловлено его глобальной ролью, в частности, влиянием карибских, западноафриканских и азиатских сообществ, живущих на территории современного Лондона, передает Лента.ру.

Изменения, прогнозируемые британскими учеными, должны коснуться фонетики, но не грамматики языка. Прежде всего, исчезнет глухой зубной щелевой звук th, на место которого, в зависимости от слова, придут f, d или v. Вследствие этого, например, thick превратится в fick.

Звук u везде заменится на oo. Поэтому, например, duke превратится в dook, news - в nooze, а beauty - в booty. Упрощение фонетики приведет к тому, что ряд слов будет произноситься одинаково, например, wed и red, paw и pool.

Число звуков в слове станет меньше. Сокращению подвергнется консонантный комплекс (сочетание нескольких согласных без гласных между ними). Например, в text исчезнет последняя t и слово превратится в tex.

Изменение фонетики классического британского диалекта ученые считают естественным развитием английского языка, которое не имеет смысла сдерживать.