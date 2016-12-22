Дэн Браун напишет пятый роман о герое "Кода да Винчи"

Популярный американский писатель Дэн Браун выпустит пятый роман о профессоре Роберте Лэнгдоне - главном герое его самого знаменитого романа "Код да Винчи". Ожидается, что книга будет представлена осенью следующего года, а в продажу она поступит в конце сентября.

Помимо "Кода да Винчи" профессор Лэнгдон также стал героем его книг "Ангелы и демоны", "Утраченный символ" и "Инферно".

Британское издательство Transworld, и американское Doubleday, уже успели сделать заявления по поводу нового романа Брауна. Их представители отметили, что новая книга, как и предыдущие, будет содержать различные коды, религиозные и научные моменты, а также - пересечения с искусством и архитектурой, передает korrespondent.net.

Данные издателей свидетельствуют, что на сегодняшний день уже продано более 200 миллионов копий книг Дэна Брауна. При этом три его романа экранизированы. В 2006 году вышел фильм "Код да Винчи" с Томом Хэнксом в главной роли. В 2009 состоялась премьера "Ангелов и демонов", а в этом году ожидается презентация очередной ленты, снятой по книге Брауна - "Инферно".