Обыски и задержания на двух таможенных пунктах

На таможенных пунктах Тудора и Паланка этим утром проводят обыски. Оба КПП были временно закрыты. Прокуроры антикоррупции и сотрудники НЦБК обыскивают также дома некоторых сотрудников таможни.

Согласно последней информации, обыски начались в 6:15 утра по подозрению в пассивной коррупции.

Вскоре на двух таможенных постах скопились десятки автомобилей. В социальных сетях, люди жаловались, что вынуждены разворачиваться или искать альтернативные маршруты.

Таможенная служба прокомментировала сегодняшние обыски офицеров НЦБК и прокуроров по борьбе с коррупцией, а также сообщила о задержании нескольких работников контрольно-пропускного пункта. В пресс-релизе службы говорится, что сегодняшние действия основаны на оперативной информации и материалах, предоставленных Управлением внутренней безопасности Таможенной службы.